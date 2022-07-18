Азербайджанское государство всегда проявляет внимание и заботу о семьях шехидов и ветеранах - Герой Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство всегда проявляет внимание и заботу о семьях шехидов и участниках войны, за что мы благодарны Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом сказал Trend Герой Отечественной войны Азер Абдуллазаде.

Он подчеркнул, что глава государства всегда проявляет большое внимание и заботу о семьях шехидов и участниках войны, интересуется их проблемами, дает поручения для их решения.

«Семьи шехидов и участников войны обеспечиваются квартирами и частными домами, ведутся необходимые работы по обеспечению их социальной защиты. Я как участник Отечественной войны высоко ценю внимание, оказанное мне государством. Хочу поблагодарить Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева за внимание и заботу. Я горжусь тем, что участвовал в Отечественной войне», - сказал Абдуллазаде.

По его словам, при обращении в какие-либо государственные учреждения это сразу же принимается во внимание.

«Я являюсь жителем Тертера. Когда я обращаюсь в госучреждения в Тертере или Баку, мою просьбу сразу принимают во внимание и оказывают необходимую помощь», - подчеркнул Абдуллазаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)