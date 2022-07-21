Определена сфера деятельности «Службы восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1»

БАКУ /Trend/ - «Служба восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1» является юридическим лицом публичного права, действующим в сфере организации строительства многоквартирных и частных жилых домов в связи с возвращением населения в Зангезурский район, управления многоквартирными домами, построенными в соответствии с настоящим порядком, а также благоустройства, озеленения и жилищно-коммунального хозяйства на соответствующей территории.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в уставе «Службы восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1», утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Служба будет расположена в Зангилане.

Руководящими органами службы будут Наблюдательный совет и исполнительный директор.

С полным текстом устава можно ознакомиться по ссылке.