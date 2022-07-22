Азербайджанская журналистика проявила зрелость во время второй Карабахской войны - глава телеканала

ШУША /Trend/ - Азербайджанская журналистика проявила зрелость во время второй Карабахской войны.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал гендиректор телеканала CBC TV Вугар Халилов в ходе первого Международного медиа-форума на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации», организованного Агентством развития медиа Азербайджана.

«Во время второй Карабахской войны азербайджанская журналистика показала себя тем профессиональным сообществом, на которое могут и должны ориентироваться западные СМИ», - сказал Халилов.

Говоря о развитии сотрудничества Азербайджана с соседними государствами, он отметил необходимость налаживания прямых связей с партнерами страны и активного развития сотрудничества с тюркоязычными странами.