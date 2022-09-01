Открытие нового здания посольства Азербайджана в Риме является важным примером дружественных связей между двумя странами - Серджо Маттарелла

БАКУ /Trend/ - В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром Вы открыли новое здание посольства Азербайджана. Это важный пример дружественных связей между Италией и Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Риме.

"Господин Президент, я испытываю чувство гордости в связи с тем, что принимаю Вас здесь - в Италии, в Риме, в Квиринальском дворце. Добро пожаловать.

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром Вы открыли новое здание посольства Азербайджана. Это важный пример дружественных связей между Италией и Азербайджаном.

После визита в 2020 году, который свидетельствует о стратегической значимости наших связей, для меня высокая честь, я очень рад вновь принимать Вас здесь, в Квиринальском дворце. Еще раз добро пожаловать, господин Президент", - сказал Президент Италии Серджо Маттарелла.