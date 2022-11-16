Парламент Азербайджана обратился к правительству страны в связи с резолюцией французского сената

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) обратился к правительству Азербайджана в связи с резолюцией, принятой Сенатом Франции.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении, принятом парламентом 16 ноября в связи с резолюцией, отмечается, что Милли Меджлис, учитывая продолжающуюся антиазербайджанскую деятельность Франции, обратился к правительству Азербайджана с призывом о принятии следующих мер:

- недопущение привлечения Франции к участию в инициативах и мероприятиях, связанных с процессом нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также каких-либо дискуссий с французскими официальными лицами по этим вопросам до предоставления французским правительством односторонних гарантий;

- замораживание любых активов французских чиновников в случае их обнаружения в Азербайджане;

- недопущение участия французских компаний в каких-либо проектах, где выполняются заказы азербайджанского государства;

- пересмотр сотрудничества с французскими компаниями в энергетическом секторе;

- пересмотр существующих политических, экономических отношений между Азербайджаном и Францией;

- поднятие вопроса о преступлениях Франции - политических, военных, против человечности - в рамках международной организации в качестве председателя Движения неприсоединения;

- вынесение вопроса исламофобской политики Франции на повестку в рамках ОИС;

- вынесение вопроса исламофобской политики Франции на повестку в рамках организаций тюркских государств.

(Перевод: Нубар Кулузаде)