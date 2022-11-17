Принятая Сенатом резолюция по Азербайджану не отражает позицию правительства - представитель МИД Франции

БАКУ /Trend/ - Принятая Сенатом резолюция по Азербайджану не отражает позицию правительства Франции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал 17 ноября специальный посланник Европейского союза на Южном Кавказе, посол по "Восточному партнерству", представитель министерства иностранных дел Франции Брис Рокфей на встрече в комитете Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что вчера парламент Азербайджана принял заявление в связи с принятой Сенатом Франции резолюцией против Азербайджана. В заявлении парламента отмечается, что принятая Сенатом Франции резолюция нарушает двусторонние обязательства между двумя странами. Отмечено, что уважение территориальной целостности Азербайджана проистекает как из двусторонних, так и многосторонних обязательств французского правительства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)