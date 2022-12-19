Европа видит в Азербайджане надежного партнера не на словах, а на деле - Ляман Зейналова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Европа видит в Азербайджане надежного партнера не на словах, а на деле.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заместитель главного редактора АМИ Trend Ляман Зейналова в эфире программы "Əsas məsələ" на телеканале AzTV, комментируя визит Президента Ильхама Алиева в Румынию и подписанные в ходе визита соглашения.

По ее словам, клеветнические кампании, проводимые армянской стороной против Азербайджана, не дают никаких результатов, поскольку Азербайджан подтвердил себя как надежный партнер.

"Азербайджан, поставляя газ в Европу, переживающую кризис с энергоресурсами, вносит важный вклад в энергетическую безопасность европейского континента. С подписанием соглашения о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии Азербайджан вышел на европейский рынок в области альтернативной энергетики. Это соглашение фактически можно считать одним из элементов основы "зеленого коридора"", - добавила Зейналова.

Она отметила, что потребление газа Румынией составляет 11 миллиардов кубометров.

"Одним из важных вопросов является подписание договора о поставках газа между Румынией и Азербайджаном. Потребность Румынии в импорте газа составляет 2 миллиарда кубометров. Румынские официальные лица в ходе своих визитов неоднократно заявляли, что хотят обеспечить все эти потребности из Азербайджана.

Естественно, это связано с тем, что Румыния и другие европейские государства видят в Азербайджане надежного партнера не на словах, а на деле", - подчеркнула Зейналова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)