Все наше внимание на ближайшие годы направлено на Летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже – Фарид Гаибов (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов дал интервью Trend.

Господин министр, 2022 год уже близится к концу, как Вы оцениваете прошедший год? Какими событиями, мероприятиями, успехами он запомнился? Какие цели обозначены на ближайшие годы?

- Сейчас мы подводим итоги года, анализируем нашу деятельность, разбираем успехи и ошибки, а также планируем будущие активности. Считаем, что в целом 2022 год был очень успешным для отечественного спорта. Наши спортсмены приняли участие в крупных международных соревнованиях. Особо хочется упомянуть, например, успешное участие наших спортсменов на Исламских играх солидарности. Радуют высокие результаты и новые достижения спортсменов. Практически каждая федерация может гордиться такими достижениями. Пользуясь случаем выражаю благодарность спортивной общественности страны - всем федерациям и спортивным клубам.

Наша цель на ближайшие годы – летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже. Поэтому все наше внимание сейчас направлено на это. Перед нами стоит очень непростая задача и времени у нас очень мало. Спортивные федерации провели очень достойный год. Им удалось построить эффективное взаимодействие, а впереди их ждет очень трудный год - год серьезных состязаний, отборов и квалификаций, но у нас настрой решительный и полагаю, что наши результаты будут хорошими.

На освобожденных от оккупации территориях проводились международные соревнования по академической гребле. Планируется ли снова провести в Карабахе такие международные соревнования?

- В этом году в Шуше прошли соревнования по велоспорту и шахматам. Шахматные турниры станут традиционными, и велосипедные гонки планируем проводить ежегодно. Федерация гребли провела два международных соревнования в Суговушане. На первом соревновании приняли участие спортсмены из 4 стран, а на втором, спустя 5 месяцев стало уже 12 стран участников. Это говорит о высоком уровне организации соревнования и это не осталось без внимания международных спортивных организаций. Федерация гребли достаточно амбициозная федерация, я уверен, они не остановятся - число участников будет расти. Естественно, будет развиваться и формат соревнования. Мне посчастливилось посетить оба соревнования. Из-за расстояния, пока трудно проводить некоторые турниры в Суговушане. Многие крупные состязания проводятся в Мингячевире. Относительно недалеко, развитая инфраструктура и все условия для этого там есть. Но мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру Суговушана, рядом находится современный Тартарский Олимпийский комплекс, где есть условия для проживания команд.

Молодежная политика в нашей стране реализуется на высоком уровне. Как установлен вопрос о работе министерства с молодежью? Какая работа ведется в этом направлении?

Мы всегда хотели видеть эту сферу постоянно развивающейся, и это так. Эта область наиболее уязвимая. Наша молодежь охватывает возрастную группу 14-29 лет. В стране функционируют более 300 молодежных организаций. Во всех сферах наша молодежь составляет большинство. Естественно, здесь мы должны быть очень осторожны. У нас есть молодежная политика, но важно как мы ее реализуем и какие инструменты задействуем. Здесь мы всегда должны идти в ногу с современностью, держать руку на пульсе. Большое значение этому придает господин Президент. 2 февраля на мероприятии, посвященном 25-летию Дня молодежи, глава государства, пообщался с молодежью, ответил на их вопросы и направил им послания. Одним из главных посланий заключалась в том, что Азербайджанский народ – народ-победитель, наша молодежь представляет победоносный народ. Мы на очень ответственном и славном пути, и должны и впредь продолжать наши победы в каждой области.

Мы тесно сотрудничаем с молодежными организациями. Кроме того, в регионах у нас есть Дома молодежи, где созданы все условия для развития и досуга нашей молодежи. Мы думаем о организации более эффективной работы с молодежью, в районах, где нет Домов молодежи. Постоянно проводим встречи с ними, интересуемся их проблемами.

Какая работа проводится по развитию спорта в наших регионах и привлечению молодежи в эту сферу? Какие мероприятия в связи с этим планируются в будущем?

- В этом году мы попросили многие федерации провести свои мероприятия в регионах. Для этого у нас есть условия и олимпийские комплексы. Чем больше таких мероприятий будут проводится в регионах, тем больше будет поток в олимпийские комплексы. Мы просим федерации обучать местных специалистов или направлять специалистов в районы, для развития их деятельности в спорте. В этом направлении должна быть проделана большой объем работы, и эта работа требует много времени и усилий. Как мы уже отмечали, необходимо усилить пропаганду спорта, массовых мероприятий. Иногда высказываются идеи по поводу платы за занятия спортом. Но наличие платных клубов по неолимпийским видам спорта, полагаю, нормальное явление. Они просто необходимы для развития тренеров. Но наряду с ними многие виды спорта в наших олимпийских комплексах бесплатны.

Какие работы ведутся по строительству каких спортивных комплексов на освобожденных территориях?

- В Агдаме планируется строительство большого стадиона. В целом в Карабахском регионе планируется строительство множества спортивных сооружений. Эти планы, которые в настоящее время находятся стадии планирования, поэтому я не могу сказать о точном времени реализации. Однако задача есть, и работа над ней идет.

Какая работа проводится по развитию зимних видов спорта в нашей стране?

- В этом году я впервые присутствовал на зимних Олимпийских играх. Как министр и гражданин, я хотел бы, чтобы у нас также развивались зимние виды спорта. В этой связи хочу отметить, возможно, в первые месяцы нового года в Баку начнет функционировать ледовый каток. В этом направлении уже ведутся переговоры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)