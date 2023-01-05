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Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)

Политика Материалы 5 января 2023 12:20 (UTC +04:00)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - На Лачинской дороге в очередной раз были созданы условия для проезда еще двух легковых автомобилей и трех транспортных средств снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает в четверг сотрудник Trend, командированный в Шушу, был обеспечен беспрепятственный проезд из Ханкенди в сторону Лачина двух легковых автомашин, принадлежащих российским миротворцам, и трех машин снабжения из Лачина в направлении Ханкенди.

Отметим, что по Лачинской дороге сегодня беспрепятственно проехали уже 20 транспортных средств.

Ранее армянские СМИ распространили ложные новости о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают автомобили".

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
Сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали уже 20 машин (ФОТО)
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