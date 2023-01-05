C открытием посольства Азербайджана в Израиле двусторонние отношения выйдут на совершенно другой уровень - Владимир Месамед

БАКУ/Trend/ - C открытием посольства Азербайджана в Израиле двусторонние отношения будут выведены на совершенно другой уровень.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал СТМЭГИ сотрудник Института стран Азии и Африки Еврейского университета в Иерусалиме, эксперт-иранист Владимир Месамед.

«Прошедший 2022 год был очень важным годом для азербайджано-израильских отношений и самое главное - был положен конец затянувшейся асимметрии в двусторонних отношениях. Милли Меджлис Азербайджана принял решение об открытии азербайджанского посольства в Израиле», - сказал эксперт.

По его словам, это очень большое событие, так как Израиль давно уже видит Азербайджан в качестве своего стратегического партнера.

«Тут не нужно приводить какие-либо доказательства. Мы нуждаемся друг в друге, развиваемся с опорой друг на друга. Я думаю, что это действительно столбовой пункт развития нашего добрососедства, наших партнерских отношений. Дело в том, что если мы посмотрим на постсоветское пространство, то по объемам, по интенсивности наших связей и по динамичности развития отношений Азербайджан давно занял первое место и это место непререкаемое. То, что случилось сейчас, оно просто замкнуло кольцо и показало, что все идет как полагается. Это очень высоко оценили в Израиле, в частности на это положительно отреагировали бывший премьер-министр Яир Лапид и все министры израильского правительства.

Кроме того, мы знаем, что отношения с Баку всегда развивались хорошо. Достаточно вспомнить, что Азербайджан посещал и покойный президент Шимон Перес и действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В рамках визита Нетаньяху в Баку было подписано важное соглашение, которое еще больше расширило сотрудничество в областях безопасности и обороны.

До решения об открытии азербайджанского посольства в Израиле, Азербайджан открыл туристическое и торговое представительства, которые успешно функционируют. В течение года заработает и посольство Азербайджана в Израиле. В настоящее время идет строительство. Убежден, что с открытием посольства двусторонние отношения претерпят определенные изменения, будут выведены на совершенно другой уровень»,- отметил В.Месамед.

Израильский политолог сказал, что имеется хороший потенциал для сотрудничества практически во всех сферах.

«Откровенно говоря, отношения развивались в таком большом количестве сфер, что сложно тут что-то добавить. Это и сфера хайтек, это и области туризма, сельского хозяйства, безопасности. Сфер очень много. Азербайджан помогает Израилю в поставках нефти, а Израиль - в поставках вооружений. Хотя ситуация в мире не способствует динамике отношений, в этом году мы ждем новых контрактов, новых договоров, новых договоренностей, новых меморандумов о взаимопонимании. Есть очень много вещей, которые этому препятствуют. Но мы считаем, что они не замедлят процесс сближения наших стран», - сказал эксперт.