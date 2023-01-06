В азербайджанской армии идет призыв на действительную военную службу и увольнение в запас (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В азербайджанской армии с 1 по 30 января 2023 года проходят мероприятия по зачислению на действительную военную службу и увольнению в запас, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О военной обязанности и военной службе".

"По этому случаю в воинских частях, дислоцированных в городе Шуша и на других территориях, состоялись церемонии проводов уволенных в запас военнослужащих.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов Отечественной войны, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Военнослужащие, уволенные в запас, во имя защиты Родины всегда будут готовы исполнить приказы Верховного главнокомандующего. А молодые солдаты от имени своих соратников пообещали продолжить традиции своих боевых товарищей и славных предшественников, хранить территориальную целостность страны как зеницу ока.

В заключение группе отличившихся военнослужащих были вручены Почетные грамоты и ценные подарки", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)