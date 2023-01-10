Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Северной Македонии

БАКУ /Trend/ - 10 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены председательство Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, отношения Азербайджан-ОБСЕ, текущие вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией, и препятствиях, создаваемых Арменией процессу переговоров по мирному договору. Министр отметил, что Армения, грубо нарушая обязательства по трехстороннему заявлению, использует Лачинскую дорогу, предназначенную только для гуманитарных целей, для перевозки незаконно извлекаемых полезных ископаемых Азербайджана в Армению, а также для ввоза мин, на территорию Азербайджана, для обеспечения все еще не до конца выведенных с территории Азербайджана армянских вооруженных сил, незаконного пересечения границы гражданами третьих стран, и все эти факты вызывают справедливый протест азербайджанской стороны. Проинформировав также о попытках переговоров азербайджанской стороны в целях проведения мониторинга, министр отметил, что акция протеста представителей гражданского общества страны на Лачинской дороге направлена ​​на пресечение разграбления природных ресурсов, которое осуществлялось в ходе почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий и еще более активизировалось в последнее время. Было подчеркнуто, что видеокадры, демонстрирующие беспрепятственный проезд автомобилей граждан, а также автомобилей Международного комитета Красного Креста, машин скорой помощи, миротворческого контингента и других транспортных средств по Лачинской дороге, доказывают беспочвенность утверждений о якобы "блокаде" армянских жителей и "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе.

Министр Буяр Османи поделился мнением о работе и планах в рамках председательства в ОБСЕ, а также подчеркнул важность диалога и принятия мер по установлению мира и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.