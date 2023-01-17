В Азербайджане повышается зарплата преподавателей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Установлены новые суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, почасовые суммы оплаты труда охватывают и отпускные.

Так, почасовая оплата труда членов жюри и рецензентов конкурсов и смотров устанавливается в размере 16,90 маната для профессоров или же докторов наук, 12,30 маната - для доцентов или же докторов философии, 8,30 маната - для лиц без ученой степени, ученого звания.

Почасовые суммы оплаты труда распространяются на лиц, работающих по гражданско-правовому договору.

Постановление действует с 1 января 2023 года.