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Стала известна личность погибшего в ходе вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране

Политика Материалы 27 января 2023 10:22 (UTC +04:00)
Стала известна личность погибшего в ходе вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране

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БАКУ/Trend/ - Погибшим при отражении нападения является руководитель охранной службы посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров, передает Trend.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

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