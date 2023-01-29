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Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана вылетел из Тегерана

Политика Материалы 29 января 2023 20:54 (UTC +04:00)
Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана вылетел из Тегерана

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БАКУ/Trend/- Самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана вылетел из Тегерана, передает в воскресенье Trend.

Также перевозят в Баку тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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