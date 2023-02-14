Посольство Турции в Азербайджане открыло новый банковский счет для помощи пострадавшим от землетрясения

БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане открыло новый счет для помощи пострадавшим от землетрясения.

Об этом сообщили во вторник Trend в посольстве Турции в Азербайджане.

Отмечается, что в Ziraat Bank Аzərbaycan на имя посольства Турции в нашей стране был открыт счет для пожертвований и гуманитарной помощи.

Физические и юридические лица, желающие сделать пожертвования, могут предоставить помощь посредством переводов через банковские счета.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)