Задержаны двое граждан Ирана, нарушивших границу Азербайджана - ГПС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Задержаны двое граждан Ирана, нарушивших государственную границу Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в понедельник в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

"26 марта в 00:30 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск ГПС, расположенной вблизи села Шатырлы Джалилабадского района, пограничным нарядом было замечено нарушение государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана двумя неизвестными лицами.

В результате оперативных мероприятий нарушители границы были взяты под наблюдение и задержаны.

В ходе расследования было установлено, что задержанные Азими Милад Аскер оглу и Фаллах Мухаммад Акбар оглу являются гражданами Ирана (г. Герми).

В ходе их досмотра пограничники обнаружили и изъяли 41 килограмм 370 граммов наркотических средств, один нож и баллончик с перечным газом.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)