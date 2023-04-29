Участники фестиваля «ТЕХНОФЕСТ» тепло приветствовали Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву

СТАМБУЛ /Trend/ - 29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в Аэрокосмическом и технологическом фестивале «ТЕХНОФЕСТ» в Стамбуле.

Как сообщает Trend, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на место проведения фестиваля на автомобиле Togg, являющемся еще одним показателем технологического развития братской страны.

Участники фестиваля тепло приветствовали президентов, первых леди букетами цветов и бурными аплодисментами.

Выступление Президента Ильхама Алиева прерывались овациями.