Блинкен должен оказать давление на Ереван для заключения мирного соглашения с Азербайджаном – WSJ

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен должен оказать давление на Ереван для заключения мирного договора с Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в статье директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Гудзоновского института США Майкла Дорана, опубликованной в Wall Street Journal (WSJ).

«Госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе организовал в Вашингтоне переговоры между министрами иностранных дел - Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном, что является его очередной попыткой посредничества в заключении мирного соглашения между двумя странами. Это представляет собой значительное расширение роли Вашингтона как посредника, что заслуживает похвалы. В ноябре Блинкен так же принимал Байрамова и Мирзояна, но на этот раз он не только лишь приветствовал своих гостей, но и поощрял их непосредственное общение друг с другом», - говорится в статье.

Автор также подчеркивает стремительное развитие сотрудничества Азербайджана со своими партнерами.

Он отмечает, что, укрепляя прочные экономические связи с Европой, куда Азербайджан поставляет нефть и газ, Президент Ильхам Алиев одновременно установил глубокие и прочные оборонные связи с Турцией и Израилем.

«За последнее десятилетие эти связи помогли азербайджанским Вооруженным силам незаметно, но с поразительной скоростью наращивать свою мощь. Сила, проявленная азербайджанской армией во Второй Карабахской войне, потрясла многих. Сотрудничество Азербайджана с Турцией и Израилем особенно пугает Тегеран», — пишет Майкл Доран.

Кроме того, автор рассказывает о деструктивной роли Президента Франции Эммануэля Макрона на Южном Кавказе.

Доран отмечает, что Макрон уделяет много внимания дипломатии на Южном Кавказе, где его усилия явно благоприятствуют Армении, а не Азербайджану.

«Вопрос не решится, пока Армения не признает Карабах суверенной территорией Азербайджана. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян, похоже, не готов пойти на такой шаг. Если Ереван одумается, США и их союзники смогут сотрудничать с ним и Баку, чтобы обеспечить благополучие армян в Карабахе. К сожалению Блинкена, многие влиятельные друзья общины американских армян, такие как сенатор Боб Менендес и член Палаты представителей Адам Шифф, отказываются оказывать давление на Ереван в этом направлении», — говорится в статье.