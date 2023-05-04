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Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 4 мая 2023 17:19 (UTC +04:00)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках экспертной платформы Baku Network с участием депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаиловой, Турала Гянджалиева и заместителя директора АМИ Trend, политического обозревателя Сахиля Керимли прошел обмен мнениями относительно обсуждений, состоявшихся на очередной международной конференции в Шуше, заявлений Президента Ильхама Алиева, месседжей, направленных международным кругам.

В ходе дебатов также обсуждались последние события на Южном Кавказе, геополитические процессы, и в частности ход мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, неконструктивная позиция официального Еревана, находящегося в поисках нового покровителя. Эксперты отметили важное значение Азербайджана для мира, реализованные страной масштабные проекты, а также то, что Азербайджан является надежным и незаменимым партнером стран Европы. При этом были подчеркнуты несправедливая позиция некоторых политических кругов в отношении Азербайджана, принятие шагов против национальных интересов нашей страны, а также решительное преодоление Президентом Ильхамом Алиевым этих негативных явлений.

Было отмечено, что происходящие в регионе новые процессы еще больше усилят позиции Азербайджана, а также подчеркнуто, что Азербайджан является ключевой страной в Евразийском регионе.

Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан – ключевая страна в Евразийском регионе – эксперты на платформе Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)
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