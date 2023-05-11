Сахиба Гафарова встретилась с послом Франции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 11 мая председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с послом Франции в стране Анн Буайон.

Как сообщили в четверг Trend в Милли Меджлисе, Гафарова напомнила, что в прошлом году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и что за эти годы сложилась богатая история дипломатических связей.

Она отметила связи между сторонами в областях экономики, торговли, энергетики, транспорта, культуры, образования. Были подчеркнуты многочисленные визиты и встречи на высоком уровне. Спикер напомнила о визитах Президента Ильхама Алиева во Францию и визитах президентов Франции в нашу страну, а также отметила деятельность Фонда Гейдара Алиева во Франции.

Гафарова также сказала, что, несмотря на достижения в двусторонних отношениях в прошлые периоды, заявления некоторых французских официальных лиц и политиков, открыто выражавших поддержку Армении во время и после 44-дневной войны, ставивших под сомнение территориальную целостность Азербайджана, вызвали справедливое и серьезное недовольство азербайджанской общественности, и что подобные провокационные заявления негативно влияют на наши двусторонние отношения. Спикер осудила принятие предвзятых резолюций Сенатом и Национальной ассамблеей Франции, и отметила, что в ноябре 2022 года Милли Меджлис принял заявление, осуждающее эти резолюции. Гафарова подчеркнула, что азербайджанские парламентарии выразили своё недовольство провокационной деятельностью и заявлениями представителей ряда регионов и городов Франции, а также депутатов Национальной ассамблеи и Сената.

Кроме того, Гафарова назвала неприемлемыми заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, сделанные в Армении в связи с Лачинской дорогой во время недавнего визита в регион, а также заявления, озвученные в интервью французскому Общественному радио. По ее мнению, подобные необъективные мнения свидетельствуют о том, что Франция продолжает занимать одностороннюю, предвзятую позицию по данному вопросу. Всем должно быть ясно, что Карабахский регион является международно признанной суверенной территорией Азербайджана и неотъемлемой частью нашей страны, сказала она.

Посол Анн Буайон выразила признательность за встречу, и проинформировала о встречах, которые она провела после начала своей дипломатической деятельности в Азербайджане.

Буайон отметила важную роль законодательных органов в отношениях между странами, подчеркнула важность взаимодействия парламентариев, и отметила, что указанные резолюции, принятые во французском парламенте, не поддерживаются правительством.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.