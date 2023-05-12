Армению готовят к войне - Еревану поставляется новое вооружение

БАКУ /Trend/ - Совершение Арменией провокаций в преддверии важных встреч служит интересам тех сил, которые ей покровительствуют. Сегодня, вместо того, чтобы думать о будущем своего народа и не загонять его в еще больший тупик, официальный Ереван продолжает занимать деструктивную позицию.

Похоже, что Армения настолько увлечена обещаниями своих покровителей, что не задумываясь о последствиях своих неконструктивных шагов, в очередной раз обостряет ситуацию в регионе.

Не так уж сложно определить силы, стоящие за преднамеренной провокацией подразделений ВС Армении вечером 10 мая, которые с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии.

Использование армянами БПЛА иранского производства "Shahed 136" в ходе совершенной ими вооруженной провокации еще раз показало, что иранский режим является одной из заинтересованных сторон в эскалации в регионе. Официальный Тегеран, передавая это оружие Армении, прекрасно знал, что армяне могут использовать все это - от дронов-камикадзе до другой военной техники, только в целях провокации против Азербайджана, убийства азербайджанских солдат.

Напомним об информации в местных медиа в недавнем прошлом о 14 гражданах Ирана, которые в конце прошлого года въехали в Карабах через посты российского миротворческого контингента во временно подконтрольной им зоне. 24 ноября около 13-14 часов они на той же машине пересекли пост миротворцев и прибыли в Ханкенди, где и обосновались.

Интересно, что 12 из этих 14 человек были из одного и того же региона Ирана - города Изе провинции Хузестан. Для справки отметим, что армяне составляют большинство населения этой провинции, и среди основных используемых языков там и армянский.

На фоне этой провокации армян в определенной мере начинают проясняться цели прибытия этой группы из 14 человек в Карабах. Напрашивается вывод о том, что цель - проведение "учений" для террористических групп, весьма комфортно чувствующих себя в районах, находящихся под временным контролем российских миротворцев. Кроме того, не исключено, что именно они обучали террористические группы в Карабахе использованию оружия иранского производства. Это означает, что Армения более полугода серьезно готовится к провокациям и заинтересована в эскалации ситуации.

Похоже, что иранский режим, который до сих пор не может принять итоги 44-дневной войны и продолжает терять влияние в регионе, договорился со своими армянскими "коллегами" о плане превратить временно подконтрольную российским миротворцам территорию в пространство террора.

Из шагов, предпринятых в направлении франко-армянского военного партнерства в ходе армянских провокаций, которые за последние 2 дня приобрели интенсивный характер и в которых был задействован более широкий спектр военной техники, становится очевидным, что армяно-иранско-французский союз является основным участником этой провокации, и Париж стремительно использует остатки так называемого режима, незаконных армянских вооруженных формирований, армянскую армию против Азербайджана, и всерьез задумался о создании базы для обретения легитимности с целью быстрого вооружения ВС Армении и армянской армии против Азербайджана.

Об этом дает основания говорить то, что Франция приступила к военному сотрудничеству с Арменией. В перспективе Франция намерена экспортировать оружие в Армению. Уже создано военное представительство в посольстве страны в Армении. Об этом заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна, посетившая с визитом Армению. Другую информацию об этом распространил авторитетный французский портал "Intelligence online". По его данным, Франция приступила к мерам по созданию системы экспорта оружия в Армению.

Официальный Париж готовится к практическим шагам в этом направлении. Визит в начале апреля делегации Главного управления вооружений Франции в Ереван подтверждает, что все эти сведения достоверны. Это означает, что двусторонний комитет по вооружению между Францией и Арменией возобновит свою работу, и не исключено, что целью является осуществление более интенсивных и регулярных провокаций Армении против Азербайджана. Такая ситуация позволяет Армении снова настроиться на реваншистские настроения, вновь выдвинуть территориальные претензии к Азербайджану, а мирные переговоры завести в тупик.

Этот шаг Франции есть не что иное, как оказание военной поддержки Еревану.

Французская сторона не может рассказывать Баку сказки о коммерческой стороне этого дела. Потому что финансовые возможности Армении не позволяют ввозить дорогое оружие из Франции. Франция планирует войти в регион через Армению и усилить свое влияние. Эманнюэль Макрон считает, что этого можно добиться, только превратив регион в зону боевых действий.

Похоже, что Париж не прочь испортить отношения с Баку. Очевидно, что внутренняя и региональная политика Франции служит тому, чтобы испортить отношения с Азербайджаном. Ошибка Армении заключается в том, что она приводит на свою территорию глобальные державы, находящиеся в региональном конфликте. Это очень плохо закончится для Армении. Азербайджан очень хорошо знает об этих играх, планах и сценариях. Официальный Баку прекрасно знает, кто стоит за заявлениями Пашиняна, направленными против мирной повестки, и военными инцидентами на границе.

Президент Ильхам Алиев еще раз коснулся этого вопроса в своем обращении к народу из города Шуша. Глава государства направил открытый месседж Армении и тем, кто ей покровительствует: "Сегодня в мире очень мало стран, способных проводить в подлинном смысле слова независимую внешнюю и внутреннюю политику. Азербайджан относится к тем странам, на волю которых не может повлиять никакая сторонняя сила, потому что у нас есть твердая воля, у нас есть сильная армия, в то же время у нас есть большие возможности".