Сотрудничество Турции и Азербайджана является залогом мира и стабильности на Южном Кавказе - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Турции и Азербайджана является залогом мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция оказала политическую и моральную поддержку правому делу братского Азербайджана во Второй карабахской войне.

Как отметил глава МИД, подписав "Шушинскую декларацию", Азербайджан и Турция подняли отношения с уровня стратегического партнерства на уровень союзничества.

Чавушоглу отметил, что Турция продолжает вносить свой вклад в усилия по реконструкции и возрождению, начатые на землях, освобожденных от оккупации.

"Наши Президенты совместно открыли построенные за короткое время международные аэропорты в Физули и Зангилане", - добавил он.

Глава МИД также отметил, что объем товарооборота двух стран достиг 6,5 миллиардов долларов.