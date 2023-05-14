Замглавы МИД Азербайджана провел телефонный разговор с заместителем помощника госсекретаря США (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 14 мая состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущая ситуация в регионе, а также шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Заместитель министра Эльнур Мамедов сказал, что Азербайджан заинтересован в успешном завершении процесса как сторона, проявляющая основную инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, в том числе подписания будущего мирного соглашения. Было подчеркнуто, что, несмотря на это, усилия Армении по воспрепятствованию мирному процессу, в том числе недавние военные провокации, повлекшие потери в приграничном районе, направлены на подрыв международных усилий по переговорам.

Эрика Олсон со своей стороны выразила важность установления мира и стабильности в регионе, для чего необходимо подписать мирное соглашение. Она отметила, что американская сторона всегда готова поддержать эти переговоры между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен другими двусторонними и региональными вопросами, представляющими взаимный интерес.