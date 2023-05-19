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Хафиз Пашаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета (ФОТО)

Политика Материалы 19 мая 2023 15:37 (UTC +04:00)
Хафиз Пашаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Ректору Университета АДА, профессору Хафизу Пашаеву присвоено звание почетного доктора Грузинского технического университета (ГТУ).

Как сообщает Trend, 19 мая в здании ГТУ была организована церемония вручения.

Ректор Грузинского технического университета Давид Гургенидзе отметил, что решение о присвоении Хафизу Пашаеву звания почетного доктора принял Ученый совет вуза. Он вручил Хафизу Пашаеву диплом почетного доктора и почетный знак ГТУ.

Профессор Хафиз Пашаев поблагодарил ректора и Ученый совет ГТУ за то, что удостоили его этой высокой награды.

В церемонии приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, посол Фаиг Гулиев, заместитель министра образования и науки Грузии Нодар Папукашвили и другие официальные лица.

Хафиз Пашаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета (ФОТО)
Хафиз Пашаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета (ФОТО)
Хафиз Пашаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета (ФОТО)
Хафиз Пашаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета (ФОТО)
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