ВИЛЬНЮС/Trend/ - 22 мая в Вильнюсе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов.

Как сообщает в понедельник Trend, подписаны следующие документы:

- «Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды Литовской Республики»;



- «Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Литовской Республики на 2024-2025 годы»;



- «Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Министерством социального обеспечения и труда Литовской Республики».