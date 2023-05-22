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Состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов

Политика Материалы 22 мая 2023 11:24 (UTC +04:00)
Состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов

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ВИЛЬНЮС/Trend/ - 22 мая в Вильнюсе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов.

Как сообщает в понедельник Trend, подписаны следующие документы:

- «Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды Литовской Республики»;

- «Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Литовской Республики на 2024-2025 годы»;

- «Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Министерством социального обеспечения и труда Литовской Республики».

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