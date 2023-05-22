ВИЛЬНЮС /Trend/ - По освобожденным территориям Азербайджана подготовлен инвестиционный каталог.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник журналистам руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO Юсиф Абдуллаев в кулуарах азербайджано-литовского бизнес-форума.

По его словам, этот каталог уже отправлен литовской стороне на рассмотрение и ознакомление.

"В каталоге есть проекты по строительству винного завода, гидроэлектростанций и другие. Считаю, что проведение таких форумов позволит найти общие точки соприкосновения и сотрудничества", - сказал он.

Абдуллаев подчеркнул, что на азербайджано-литовский бизнес-форум азербайджанская сторона привлекла 35 компаний, которые сосредоточены в таких секторах, как промышленность, медицина, сельское хозяйство, сеть гипермаркетов, а также привлечено около 10 госструктур.

"Здесь мы проводим встречи, которые поспособствуют развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Также бизнес-миссию посетили такие корпорации, как SOCAR, Азербайджанская промышленная корпорация, которые заинтересованы в экспорте своей продукции на рынок Литвы", - сказал он.

По словам Абдуллаева, Азербайджан нацелен на увеличение экспорта промышленной продукции в Литву.

"Несмотря на то, что мы традиционно являемся экспортером продукции сельского хозяйства, ведутся работы по увеличению экспорта промышленной продукции", - добавил он.