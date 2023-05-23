Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Король Испании Филипп VI направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Господин Президент!

От своего имени, от имени правительства и народа Испании передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, а дорогому азербайджанскому народу – мира и благополучия", - говорится в письме.

Президент Республики Перу Дина Эрсилия Болуарте Сегарра направила Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство господин Президент!

Рада передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

В этот знаменательный день хочу еще раз довести до внимания Вашего превосходительства, что правительство Перу заинтересовано в продолжении расширения и укрепления связей как в двусторонних, так и многосторонних рамках в интересах наших стран.

Желаю дорогому народу Азербайджанской Республики благополучия и прогресса, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам глубочайшее уважение и почтение", - говорится в письме.

Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра, вице-президент Республики Никарагуа Росарио Мурильо направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство, дорогой брат Ильхам Алиев!

Поздравляем Вас и азербайджанский народ с Днем независимости Вашей страны, выражаем почтение, любовь и братскую солидарность. Верим, что, работая вместе, мы можем превратить наши страны в лучшее пространство, о котором мечтают все народы мира.

Выражаем Вам глубокое почтение. Уверены, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия на благо наших народов", - говорится в письме.

Президент Республики Габон Али Бонго Ондимба направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Господин Президент!

Мне очень приятно от имени народа, правительства Габона, а также от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Передаю Вам пожелания крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю решимость довести дружественные отношения между Габоном и Азербайджаном до более высокого уровня в интересах наших народов.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Благодаря неизменному курсу на укрепление добрососедских и взаимовыгодных отношений с государствами мирового сообщества Азербайджан получил заслуженное признание, стал активным субъектом международных отношений, последовательно проводящим независимую внешнюю политику.

Реализуемые под Вашим руководством преобразования в экономике, социальной и общественно-политической сферах способствуют дальнейшему развитию страны и росту благосостояния ее населения.

Глубоко убежден, что Ваше личное внимание к вопросам интеграции на пространстве СНГ будет и далее содействовать упрочению стратегического партнерского взаимодействия между государствами-участниками нашего Содружества.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности, а народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в письме.

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и искренне поздравить с Днем независимости!

Этот праздник объединяет всех граждан Азербайджанской Республики, которые любят свою страну, чтят ее историю и многовековые традиции, трудятся во имя ее достойного будущего.

В этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в созидательном труде на благо родного государства.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Высоко ценю дружественные связи, сложившиеся между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой, и искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов", - говорится в письме.

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

В то время, как Азербайджанская Республика отмечает свой День независимости, очень рад от себя лично и от имени народа Марокко передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления, пожелания доброго здоровья и счастья. Я также желаю азербайджанскому народу еще большего развития и прогресса под Вашим мудрым руководством.

Ваше превосходительство, уверен, что и Вы, так же, как я, заинтересованы в укреплении тесных братских отношений между нашими странами на благо наших народов, развитии сотрудничества во всех сферах", - говорится в письме.