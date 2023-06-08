Необходимо применение новых подходов и решений по обеспечению пограничной безопасности - Магеррам Алиев

БАКУ /Trend/ - В последние годы мы наблюдаем определенную трансформацию угроз пограничной безопасности, появление новых видов и форм трансграничной преступности, расширение её географии, что в свою очередь обусловливает актуальность поиска и применения новых подходов и решений по обеспечению пограничной безопасности.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг Помощник Президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Магеррам Алиев в ходе 86-го заседания Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств в Баку.

«B этой связи своевременное и правильное оценивание происходящих процессов, комплексный и эффективный подход в обеспечении пограничной безопасности являются действенными инструментами противодействия международному терроризму, сепаратизму, трансграничной преступности, в т.ч. нелегальной миграции, контрабанде наркотиков и других запрещенных материалов.

В этой связи вопросы обеспечения пограничной безопасности находятся под особым вниманием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. За последние 20 лет глава государства более сорока раз посетил различные воинские части ГПС и лично ознакомился с положением дел в подразделениях», - сказал он.