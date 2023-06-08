Баку является идеальным мостом, который соединяет Восток и Запад - посол Италии

БАКУ /Trend/ - Баку является идеальным мостом, который соединяет Восток и Запад и служит не только торговым и экономическим целям, но и будет служить в будущем культурным и политическим целям.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.

По его словам, Италия твердо уверена в стратегической роли, которую Азербайджан играет сегодня и будет играть в ближайшие годы.

"Однако для того, чтобы этот "мост" выдержал нагрузку, нужен прочный фундамент. Это означает, что мы должны объединить усилия во имя баланса и стабильности. В этой связи Италия и ЕС всегда будут поддерживать Азербайджан», - сказал посол.

Отметим, что в настоящее время Италия остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана с оборотом в 5,9 миллиарда долларов и общей долей в товарообороте в 33,05 процента с января по апрель 2023 года.