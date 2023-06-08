БАКУ /Trend/ - Италия может сотрудничать с Азербайджаном также в области энергетического перехода.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.

По словам посла, Италия не только является основным импортером азербайджанских энергоресурсов, но и, например, на фоне дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, ей есть что предложить с точки зрения технологического опыта, начиная с энергетического перехода.

«Это демонстрируют последние подписанные соглашения, а также положительный опыт TAP, который является наглядным примером истинного потенциала и перспектив нашего партнерства», - сказал он.

Клаудио Таффури также добавил, что итальянское правительство уделяет особое внимание будущему отношений между Азербайджаном и Италией. В этой связи пройдут обсуждения в рамках общей политической повестки во время следующего заседания совместной комиссии, которое состоится осенью следующего года в Баку.

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