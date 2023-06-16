ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ/Trend/ - 16 июня с 00:15 до 00:20 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гейсу Басаркечарского района, несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Галакенд Гедабейского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, с 00:50 до 04:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.