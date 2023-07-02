Продолжающаяся воинственная риторика Армении демонстрирует пренебрежение суверенитетом Азербайджана – депутат (ВИДЕО)

ВАНКУВЕР /Trend/ - Армения продолжает делать воинственные заявления, пренебрегая суверенитетом и территориальной целостностью Азербайджана.

Об этом заявил азербайджанский депутат Турал Гянджалиев, выступая на втором заседании комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере, передает Trend.

Гянджалиев, отвечая представителю армянской делегации, заявил, что использование фиктивных географических местоположений в Азербайджане, не имеющих международной или внутригосударственной юридической силы, служит свидетельством того, что заявления Армении на самом высоком уровне об уважении территориальной целостности Азербайджана противоречат действиям Армении, в том числе ее парламентской делегации в ПА ОБСЕ.

"Поддержку Арменией территориальной целостности Азербайджана можно было бы приветствовать, если бы это не противоречило реальным действиям этой страны. Действия, предпринятые Арменией, направлены на подрыв процесса постконфликтной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продолжение незаконного военного присутствия на суверенных территориях Азербайджана", - добавил депутат.

Депутат также отметил, что Азербайджан никогда не создавал препятствий для движения по Лачинской дороге и заявления армянской стороны о так называемой «блокаде» или «этнической чистке» являются ничем иным, как лживой пропагандой.

"Азербайджан по-прежнему привержен программе нормализации на основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. В то же время Азербайджан продолжит защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - заключил он.