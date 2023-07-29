Борьба с FETÖ не закончится арестом 3-5 человек - генерал

БАКУ /Trend/ - Борьба с террористической организацией FETÖ не закончится арестом 3-5 человек.

Об этом Trend сказал бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал запаса Юджел Карауз.

Он отметил, что террористическая организация FETÖ находится не только в Турции, она расширяет свою деятельность примерно в 170 странах мира и действует уже 30 лет.

«В результате предательской попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года было раскрыто их истинное лицо и началась борьба с ними. Борьба с FETÖ — это не процесс, который закончится арестом людей, связанных с этой террористической организацией. Турция не единственная страна, которая борется с FETÖ. В первую очередь страны-члены Организации тюркских государств должны бороться за свою национальную безопасность. В результате проникновения в образовательный процесс через школы на протяжении многих лет эта террористическая организация достигла уровня высокопоставленных лиц", - сказал он.

Карауз также добавил, что Азербайджан очень оперативно начал борьбу с террористической организацией FETÖ.

«Азербайджан предпринял правильные шаги в этой борьбе. С 2016 года в стране закрыли один университет, 17 школ и сотни курсов, связанных с этой террористической организаций. Борьба с террористической организацией FETÖ должна продолжаться", - подчеркнул генерал запаса.