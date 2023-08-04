Для финансирования инвестиционных проектов может быть привлечен внешний долг до 5 млрд долларов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "Рамки обновления Стратегии управления государственным долгом в Азербайджанской Республике на средне- и долгосрочный периоды по 2022-2025 годам", утвержденное распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года №3702.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, с целью обеспечения устойчивости государственного долга как в среднесрочном, так и в долгосрочном периодах с учетом потребностей экономики страны, до конца 2025 года предусмотрено поддерживать отношение государственного долга (прямого внутреннего и прямого внешнего государственного долга) к ВВП на уровне ниже 30 процентов ВВП. До сих пор это требование было на уровне ниже 20%.

Также, согласно распоряжению, предусмотрено, что отношение внешнего долга (прямого внешнего государственного долга) к ВВП до конца 2025 года не должно превышать 10 млрд долларов США к концу 2025 года. До этого данное требование составляло 15% (до конца 2025 года).

Приоритетной мерой номер два является обеспечение того, чтобы к концу 2025 года внешний государственный долг не превышал 10 млрд долларов США. Помимо погашения внешнего государственного долга, в целях придания дополнительного импульса темпам социально-экономического развития страны, для финансирования инвестиционных проектов по приоритетным направлениям может быть привлечен внешний долг в размере до 5 млрд долларов США. Показатель отношения этого долга к ВВП, составляющий верхний предел внешнего государственного долга, заменяется показателем верхнего предела внешнего государственного долга в номинальном выражении.

Ожидается, что к концу 2025 года внешний государственный долг составит 7,1 миллиарда долларов США, или 10,7 процента ВВП. Вместе с тем, поскольку наряду с погашением существующего внешнего государственного долга, может быть привлечен внешний долг для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях с целью дополнительного стимулирования темпов социально-экономического развития страны, эти показатели могут измениться. До сих пор ожидалось, что к концу 2025 года внешний государственный долг составит 7,1 миллиарда долларов США, или 10,7 процента ВВП. В этом случае до конца 2025 года было бы обеспечено поддержание отношения внешнего государственного долга к ВВП на уровне ниже 15%. Цели снижения отношения внешнего государственного долга к ВВП ниже 10% предусматривалось достигнуть в рамках очередной стратегии, охватывающей 2025-2030 годы.