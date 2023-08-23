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Община Западного Азербайджана осуждает направленное против Азербайджана заявление главы МИД Люксембурга

Политика Материалы 23 августа 2023 15:32 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана осуждает направленное против Азербайджана заявление главы МИД Люксембурга

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает заявление министра иностранных дел Люксембурга от 23 августа 2023 года, направленное против Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, подобные заявления министра иностранных дел Люксембурга, долгое время демонстрирующего жесткую антиазербайджанскую позицию, вызывают смех. Азербайджанская общественность помнит несправедливую и враждебную позицию Люксембурга со времен Отечественной войны.

"Эта страна демонстрирует явное неуважение к человеческим ценностям и международному праву. Люксембург, который на протяжении 30 лет ни разу не призвал Армению прекратить оккупацию азербайджанских территорий и закрывал глаза на изгнание сотен тысяч азербайджанцев с их исконных земель, в том числе и нас, западных азербайджанцев, не имеет морального права делать какие-либо призывы в отношении Азербайджана.

Община Западного Азербайджана призывает Люксембург прекратить грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана", - говорится в сообщении общины.

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