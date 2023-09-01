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Глава МИД Германии находится под воздействием азербайджанофобских западных СМИ - Община Западного Азербайджана

Политика Материалы 1 сентября 2023 12:39 (UTC +04:00)
Глава МИД Германии находится под воздействием азербайджанофобских западных СМИ - Община Западного Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - В связи с заявлением главы МИД Германии от 31 августа 2023 года, Община Западного Азербайджана сообщает, что немецкий министр, как и его бельгийские и канадские коллеги не достаточно осведомлен о сущности проблемы, либо находится под воздействием некоторых исламофобских и азербайджанофобских западных СМИ.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Общине Западного Азербайджана.

Было отмечено, что факт отсутствия своей позиции по прошедшему конфликту у такой страны, как Германия и заявления с отсылкой на позицию других, вызывает много вопросов. Вероятно, именно по этой причине Германия, несморя на постоянные разговоры о международном праве, верховенстве закона и правах человека, не призвала Армению прекратить оккупацию азербайджанской территории, и не затронула вопрос обеспечения прав и возвращения депортированных из Армении азербайджанцев.

Община Западного Азербайджана призывает немецкого министра не принимать участие в опасном сценарии геополитической конкуренции, которую Германия хочет создать в регионе Южного Кавказа.

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