БАКУ/Trend/ - ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"4 сентября в 11:20 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия расположенными напротив подразделениями вооруженных сил Армении.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, копка была немедленно остановлен", - сказали в министерстве.