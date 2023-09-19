Российским миротворцам в Карабахе ничего не угрожает – Песков

БАКУ/Trend/ - Российские миротворцы выполняют свою функцию в Карабахе, им ничего не угрожает.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Миротворцы выполняют свою функцию, но ситуация остается непростой. Мы пока не располагаем информацией о том, что что-то угрожает жизни нашим миротворцам», — заявил Дмитрий Песков.

В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.