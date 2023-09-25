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Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине

Политика Материалы 25 сентября 2023 17:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Шушинская декларация - декларация о союзничестве, подписанная два года назад в освобожденном после длительной оккупации городе Шуша, подняла наши отношения на новую плоскость.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

«Сегодня эти отношения находятся на самой высокой вершине. И сейчас мы живем в очень активный период наших отношений по всем направлениям», - отметил глава государства.

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