США хотят, чтобы Азербайджан и Армения вернулись за стол переговоров - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США хотят, чтобы Азербайджан и Армения вернулись за стол переговоров, где они могут в конечном итоге достичь достойного и прочного мира.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Госсекретарь США вел прямые переговоры с лидерами Азербайджана и Армении. Ряд официальных лиц из США посещал регион не только на прошлой неделе, но и за прошедшие месяцы. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить продолжение дипломатических усилий, но следует помнить, что в конечном итоге это зависит от двух сторон, между которыми имеются разногласия. Мы можем сделать все возможное, но в конечном итоге они должны согласиться поговорить и прийти к какому-то решению. Мы намерены продолжать играть свою роль в содействии этому процессу", - сказал он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником Президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.