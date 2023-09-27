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Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)

Политика Материалы 27 сентября 2023 12:38 (UTC +04:00)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЛАЧИН/Trend/ - В связи с Днем памяти (27 сентября) на Лачинском погранично-пропускном пункте (ППП) минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны, сообщает в среду Trend.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
Объявлена минута молчания на ППП "Лачин" в связи с Днем памяти (ФОТО)
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