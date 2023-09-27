Вторая Карабахская война стала важным переломным моментом для Южного Кавказа - Ирина Цукерман

БАКУ/Trend/ - Вторая Карабахская война стала важным переломным моментом для Южного Кавказа, поскольку по итогам войны был окончательно положен конец оккупации азербайджанских земель Арменией.

Об этом сказала Trend в среду американский аналитик Ирина Цукерман.

"Отечественная война разоблачила ложные утверждения и фиктивные нарративы, пропагандируемые армянским лобби на Западе. Спустя три года, был положен конец сепаратистскому режиму на этих территориях", - подчеркнула она.

Однако, как отметила американский аналитик, армянское лобби по-прежнему активно пытается дискредитировать Азербайджан, высказывая ложные опасения по поводу "прав человека".

"Несмотря на эти проблемы, итоги войны проложили путь для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, последовательного диалога и дипломатии. Открылись большие возможности для экономического восстановления в регионе, и сегодня мы являемся свидетелями широкомасштабных ремонтно-восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана. Страна изложила четкий план по экономическому и социальному развитию на этих землях, по реинтеграции армянских жителей Карабаха", - добавила она.

Ирина Цукерман считает, что именно действия Азербайджана, наплавленные на защиту своей собственной безопасности, открыли возможности для долгосрочного мира в регионе.

Отметим, что сегодня, 27 сентября, проходит ровно три года со дня начала 44-дневной Отечественной войны. Контрнаступательная операция в Карабахе и Восточном Зангезуре стала ключевым, поворотным моментом как в истории Азербайджана, так и для всего региона. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую армию, восстановив территориальную целостность страны. Таким образом в регионе была создана совершенно новая реальность, для всех стран региона открылось широкое поле возможностей.

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

X: @Lyaman_Zeyn