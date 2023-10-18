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Принц Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 18 октября 2023 16:55 (UTC +04:00)
Принц Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед ибн-Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана, сообщает в среду Trend.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Искренне поздравляю Ваше превосходительство по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики - дальнейшего развития и процветания", - говорится в письме.

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