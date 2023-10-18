Принц Саудовской Аравии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ – Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед ибн-Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана, сообщает в среду Trend.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Искренне поздравляю Ваше превосходительство по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики - дальнейшего развития и процветания", - говорится в письме.