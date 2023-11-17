Шамиль Айрым, Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова обсудили региональные вопросы – совместный проект Милли Меджлиса и «Baku Network» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев, Севиль Микаилова и сопредседатель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Шамиль Айрым, представляющий правящую Партию справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, обсудили на платформе "Baku Network"ряд вопросов, представляющих интерес.

В центре внимания в ходе обсуждений, проведенных посредством телемоста, были региональные вопросы, турецко-азербайджанские отношения дружбы и братства, процессы, происходящие на Южном Кавказе, и в частности процесс нормализации отношений и мира между Азербайджаном и Арменией.

АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.

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