Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаоса

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики, сообщает в субботу Trend.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.
Верю, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Лаосом нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.