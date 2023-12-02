Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаоса

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики, сообщает в субботу Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.

Верю, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Лаосом нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.