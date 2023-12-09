ОАЭ приветствуют усилия по установлению мира между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты приветствуют прогресс в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также недавние шаги, предпринятые в направлении установления мира в регионе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

В заявлении высоко оценены меры по повышению доверия, согласованные между двумя странами, и выражена надежда, что данные инициативы будут способствовать укреплению стабильности на Кавказе.

В министерстве подчеркнули, что ОАЭ поддерживают все инициативы, согласованные Азербайджаном и Арменией по укреплению безопасности и мира на региональном и международном уровне.

Министерство подтвердило, что ОАЭ подчеркивают важность наведения мостов, сотрудничества и диалога в разрешении разногласий мирным путем.