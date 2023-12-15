Новый посол США в Азербайджане вручил главе МИД копию верительных грамот

БАКУ /Trend/ - 15 декабря 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла США в Азербайджане Марка Либби.

Как сообщили Trend в МИД, посол Марк Либби вручил министру копию своих верительных грамот.

На встрече были обсуждены повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также перспективы процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Была отмечена важность исторических отношений сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений и значение развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией является стороной, заинтересованной в установлении мира и стабильности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!