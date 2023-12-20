Все структуры исполнительной власти полностью мобилизованы на проведение президентских выборов - Зейнал Нагдалиев

БАКУ /Trend/ - Все центральные и местные структуры исполнительной власти полностью мобилизованы на проведение внеочередных президентских выборов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - начальник отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента Зейнал Нагдалиев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Он отметил, что сегодня избирательное законодательство Азербайджана по демократичности и прозрачности не уступает соответствующим международным актам.

З.Нагдалиев упомянул, что выборы впервые пройдут на освобожденных от армянской оккупации территориях.

"На освобожденные территории было переселено около пяти тысяч человек. Проводится осмотр на каждом избирательном участке по всей стране, устраняются имеющиеся проблемы. Избирательные участки должны быть приведены в полную готовность для удобного голосования граждан", - сказал З.Нагдалиев.

Он также подчеркнул, что на выборах должны быть созданы равные условия для всех кандидатов.

"Соответствующие органы исполнительной власти получили необходимые поручения по выделению открытых и закрытых помещений, отвечающих всем требованиям к свободному собранию. Все центральные и местные структуры исполнительной власти полностью мобилизованы на проведение внеочередных президентских выборов", - добавил З.Нагдалиев.

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