Армян Карабаха десятилетиями обманывали и сепаратисты, и правительство Армении – Эльнур Аллахвердиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Trend.

Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльнур Аллахвердиев.

Он отметил, что армянские жители Карабаха десятилетиями подвергались обману как стороны сепаратистов, так и армянского правительства.

«Они заставили людей смириться с неправдой. Армянские жители Карабаха не понимают, почему они уехали. Весь мир знает, что мы готовы их принять. Правительство Армении хочет использовать их для того, чтобы получать ежемесячную дотацию», - сказал Аллахвердиев.

Депутат отметил, что для премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства важно сейчас получить дотации.

«Они должны получить деньги у кого сколько могут, ибо уже не могут получать их исключительно только у Запада и отказаться от России или же наоборот», - сказал он.

По словам депутата, Запад не хочет мира на Южном Кавказе и не принимает формат «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия).

«Они сейчас тонут в своем хаосе и им нужен новый хаос в других странах, чтобы проблемы, которые существуют в их странах, не мешали им быть у власти», - добавил он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.